Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde meydana gelen feci olayda 20 yaşındaki A.E. arkadaşlarına 2 veda mesajı attıktan sonra canına kıydı. Markete gidip çerez ve içecekler alıp arkadaşlarıyla son kez vakit geçirip yanlarından ayrılan genç, ilk önce annesiyle ilgili mesaj yazdı. Daha sonra bir mesaj daha yazan ve bunları arkadaşlarına gönderen A.E, çıktığı 35 metre yükseklikteki kayalıklardan atlayarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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20 yaşındaki genç arkadaşlarına toplu mesaj atıp canına kıydı
Şırnak'ta 20 yaşındaki bir genç telefonla arkadaşlarına mesaj atıp, kendini 35 metre yükseklikteki kayalıklardan atarak intihar etti.
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde meydana gelen feci olayda 20 yaşındaki A.E. arkadaşlarına 2 veda mesajı attıktan sonra canına kıydı. Markete gidip çerez ve içecekler alıp arkadaşlarıyla son kez vakit geçirip yanlarından ayrılan genç, ilk önce annesiyle ilgili mesaj yazdı. Daha sonra bir mesaj daha yazan ve bunları arkadaşlarına gönderen A.E, çıktığı 35 metre yükseklikteki kayalıklardan atlayarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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