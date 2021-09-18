Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, meclisten geçen Beykoz Çayırı’nın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifiyle ilgili eleştirileri yanıtladı. Yaptıkları işlemin Beykoz Çayırı’nın alanını genişletmek olduğunu belirten Aydın, “Beykoz Çayırı 38 bin metrekare. Proje alanı 116 bin metrekare. Yeni çayır ise 55 bin metrekare büyüyerek 93 bin metrekare olacak. Böyle hayırlı bir iş yapıyoruz. CHP’liler sosyal medyada ‘çayırıma dokunma’ diye kampanya yapıyorlar. Sevgili CHP’li arkadaşları Beykoz’da ağırlamak istiyorum. Mevcut durumu görün ve projeyi anlatalım. Nasıl ‘çayırıma dokunma’ deniliyor, anlamıyorum” ifadelerini kullandı. Aydın, çayırın üzerinde bulunan yaklaşık 5 bin metrekarelik bina ve işgallerin kaldırılacağını aktararak, alanın büyütüleceğini kaydetti.

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