Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinde bu konuya yer verdi. 81 ilde 90 bini aşkın camide okunan cuma hutbesinde ticarette helal, haram bilinci anlatıldı. Helal kazancın önemine vurgu yapılan hutbede, şunlar kaydedildi: İslam’a göre ticaret ahlâkının en önemli ilkesi doğruluk ve dürüstlüktür. Allah’a ve ahiret gününe inanan bir mümin, işinde ve ticaretinde harama, gayrimeşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. Karaborsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hâsılı, dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na Prof. Dr Ali Erbaş yeniden atandı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir’de "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada enflasyonla ilgili önemli mesajlar vererek, fahiş fiyatların önüne geçileceği vurgusunu yaptı.

İstanbul'da eş zamanlı fahiş fiyat denetimi Fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi üzerine, İstanbul'da eş zamanlı olarak marketlerde "fiyat ve etiket" denetimi gerçekleştirildi.