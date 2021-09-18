Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son hava durumu tahminine göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

4 BÖLGEDE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinde yoğun sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor Iğdır, Muş ve Elazığ ile Ardahan çevrelerinde bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul için gök gürültülü yağış uyarısı MGM, yarın için Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış öngörüldüğünü açıkladı.