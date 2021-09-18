Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebi ile 3 dönemdir online eğitimle devam eden üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi ile birlikte öğrencilerin ev arayışı fahiş fiyatlar ve evlerini öğrencilere vermek istemeyen ev sahipleri tarafından yokuşa sürüldü. Üniversite çevresinde 63 dairesi bulunan Abdullah Boztepe ise evlerini öğrencilere kiraya vermemek için kiracısında türlü türlü kriterler istiyor. Boztepe, düzgün durdukları sürece öğrencilere evini kiraya verebileceğini belirtti. Boztepe'nin bu açıklamalarına öğrenciler ve sosyal medyadan da tepkiler yükseldi.

ÖĞRENCİ YERİNE AİLE TERCİH EDİYOR

42 sene Almanya'da çalıştıktan sonra yurda dönenen Boztepe, çoğunluğu Anadolu Üniversitesi'ne yakın bir mahalle olan Güllük Mahallesi olmak üzere toplamda 63 tane daire sahibi. Satın aldığı dairelerin üniversiteye yakınlığı sebebiyle ilk başlarda öğrencilere ev kiraladığını ve bu durumdan muzdarip olduğunu ifade eden Boztepe, bir süre sonra öğrenciye ev kiralamamaya başladığını söyledi.

Eşyalı verdiği ve genellikle 1+1 dairesinin sorumsuz öğrencilere kiracılar tarafından yıpratılan ev sahibi, bunun yanında öğrencilerin yüksek seste müzik gibi nedenlerden dolayı diğer apartman sakinlerine rahatsızlık verilmesi konularını geçmişte sıkça yaşadığını belirtti. Ev sahibi Abdullah Boztepe bu ve benzeri durumlardan dolayı öğrencilerden çok aile ve çalışan kimselere ev vermeye tercih ediyor.

"DÜZGÜN DURURLARSA KİRAYA VERİRİM"

Kendi oğlunun da okuduğunu ve kendisinin de ev bulmakta çok zorlandığını ifade eden Boztepe, öğrencilerin bir evde 2-3 kişi kaldıklarına tepki göstererek, 'düzgün durdukları' sürece evlerini öğrencilere kiralayabileceğini belirtti.