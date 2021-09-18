Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlhan Gürdağ, eşi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada elektrik prizinden çıkan yangında alevler bir anda büyüyerek tüm daireyi sardı.

O sırada uykuda olan baba İlhan Gürdağ alev ve dumanları fark edince eşi ve çocuklarını alarak evi terk etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

"ALEVLERİN ARASINDA KALDIK"

Baba Gürdağ yaşanan korku dolu anları anlatarak, , “Alevlerin arasında kaldık. Çocuklarla alevlerin arasında kaldık. Çıkardım çocukları. Prizden çıktı. Telefonu şarja takmıştık. Biraz uyuduktan sonra bir çatırtı oldu” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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