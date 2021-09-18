Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki çocuk babası müteahhit Melik Ejder Çamur, sabah kahvaltısı için mutfakta hazırlık yapan eşine yardım etmek istedi.

BOĞAZI KESİLDİ

Mutfağa yönelen Çamur, ayağının altındaki kilimin parke olan zeminde kayması sonucu dengesini kaybetti. Talihsiz adam, hızla balkonun cam olan kapısının alt kısmına çarptı. Kırılarak parçalanan cam parçaları, Çamur’un boğazını kesti.

EŞİ VE ÇOCUKLARI ŞOKA GİRDİ

Melik Ejder Çamur’un başı camdan içeri girip diğer taraftan çıktı. Tüm bu yaşananlara tanıklık eden eşi ve iki çocuğu da büyük şok yaşadı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, cam kapıda kanlar içinde kalan Çamur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Evden ağıt sesleri yükselirken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı. Çamur’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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