Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da yaşayan Rauf Bulut isimli vatandaş kimlik numarasının dolandırıcılarının eline geçtiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı. 3 ayda adına sayısız dolandırıcılık dosyası açılan ve telefonuna gelen sayısız aramadan dolayı şikayetçi olan Bulut, kendi adı kullanılarak doktor avukat ve uzman çavuş kimliği ile birçok sitede satış yapıldığını öğrendi. Kimlik bilgileri kullanılarak birçok vatandaşın dolandırıldığını öğrenen Bulut yetkililerden yardım istedi. Haberi olmadan birçok olaya karışan Bulut, tehdit edilmeye başladığını söyledi.

SAHTE KİMLİKLERİNİ ÇIKARMIŞLAR

İlkokul mezunu olan Bulut sahte doktor, avukat ve uzman çavuş kimliğinden haberi olamadığını ve birçok vatandaşın kendisinin dolandırıcı olduğunu zannettiğini söyledi. Bulut, “Bundan bir buçuk ay öncesinden Adıyaman Kahta’dan bir kişi beni aradı, polis memuru olduğunu ve telefon dolandırıcılığı yaptığımı söyledi. Adama inanmadım, dolandırıcı sandım yüzüne telefonu kapattım. Tekrardan aradı, bir sitede dolandırıcılık yaptığımı söyledi, bunun ben olmadığını söyledim. Bende 155’i aradım beni arayanın numarasını istediler, sonra bana dönüş yaparak dolandırıcı olabilir olmaya da bilir diyerek dikkat etmemi söylediler. Üzerinden bir buçuk ay daha geçti, karakoldan beni çağırdılar, ne iş yaptığımı sordular çiftçi ve ilkokul mezunu olduğumu söyledim. Bana orada doktor kimliğim olduğunu söylediler. Adıma doktor kimliği düzenlenmiş, ben milleti alış veriş sitesinden dolandırıyormuşum. Kimlik kartına baktık fotoğraftaki ben değildim, aynı zamanda gün ve ay doğum günümde tutmuyordu. Sadece benim kimlik numaram ve adımı kullanmış.

“EVDE HUZURUM KALMADI PSİKOLOJİM BOZULDU”

İfademi verip dolandırıcıdan şikayetçi oldum. Aradan bir hafta geçmedi tekrardan beni çağırdılar, İstanbul’dan 3 dosyam geldiğini söylediler. Alış veriş sitesinden televizyon ve telefon istemişim uzman çavuş, avukat ve doktor kimliği ile milleti dolandırdığımı söylediler. Dün de biri daha babamı aramış ve sert kayaya çarptığımızı söyleyerek tehdit etmiş. Babamda beni aradı birinin onu aradığını ve sevgilisini dolandırdığımı söyledi. Ben de o kişiyle iletişime geçtim, dolandırıcı olmadığımı ilkokul mezunu olduğumu söyledim. Kimlikte fotoğraf, doğum tarihi uyuşmuyor, kimlik numaramı kullanıyor. Bütün vatandaşlara sesleniyorum, bu kişilere inanmasınlar benim kimlik numaram ve adımı kullanıyorlar, hesaplar bana ait değil, kendi kafalarına göre araç ruhsatı yapmışlar benim arabam diye teminat olarak milleti kandırıyor. Yetkililer bir an önce bu kişiyi bulsunlar, bu iş çözülsün artık, evde huzurum kalmadı psikolojim bozuldu” dedi.

'Altın bereketlendirme' dolandırıcılığı yapan 3 kadın yakalandı İstanbul ve Ankara'da başta 'altın bereketlendirme' dolandırıcılığı olmak üzere onlarca suça karışmış olan 3 kadın Gaziosmanpaşa'da yakalandı.