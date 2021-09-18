Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’da 4 aydır kayıp olan 18 yaşındaki Ayşenur Taşdelen’in ailesi müjdeli haber bekliyor. Genç kızdan hiçbir haber alamayan gözü yaşlı ailesinin tek isteği kızlarının bulunması.

4 AYDIR HABER ALAMIYORLAR

Trabzon Ortahisar’da Halk Eğitim Merkezine giderken geçtiğimiz 24 Mayıs’ta sırra kadem basan Ayşenur Taşdelen’den hiçbir haber alınamıyor. Ayşenur Taşdelen’in Erzincan’da yaşayan ailesi kayıp kızlarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadıklarını kaydetti.

“BENİM KARDEŞİMİN RUHSAL SORUNLARI VAR”

Babasının yüzde 50, annesinin ise yüzde 85 engelli yataktan kalkamadığı ifade eden Ayşenur Taşdelen’in ablası Sefanur Taşdelen (21) yaşanan olayı şöyle anlattı: “Benim kız kardeşimin ruhsal sorunları ve adaptasyon problemi var. Kız kardeşim hastalığından dolayı sürekli kaçmaktaydı. Geçen sene kaçtıktan sonra İstanbul Ümraniye’de bulundu. Orada İstanbul’da Çocuk Esirgeme Kurumuna verildi.” dedi.

“SESİMİZİ DUYUN KARDEŞİMİ BULALIM”

Kardeşinin ailesine yakın olması için sevkini Trabzon’a istediklerini belirten Taşdelen, “Bize yakın olsun diye Trabzon’a sevkini istedik. Trabzon’da 1,5 yıl kaldıktan sonra 24 Mayıs 2021 tarihinde kız kardeşim Halk Eğitim Merkezine götürüldüğü sırada kayboluyor. Kız kardeşimi gören, duyan kim varsa en yakın güvenlik noktasına haber vermesini istiyorum. Herkesten istediğimiz sesimizi duyun, duyurun, kardeşimi bulalım. Kız kardeşimin sağlık sorunları olduğu için rahatlıkla insanlara inanabilir, kandırılabilir. 4 aydır hiçbir haber yok.” dedi.

“YALVARIYORUM SESİMİ DUYUN”

Kardeşinin bulunması için yardım isteyen gözü yaşlı abla, “Kaybolduğu gün Trabzon’da sadece bir pazar yerine girişi var çıkışı görünmüyor. Güvenlik kameraları hep kontrol edildi. Hiçbir sonuç elde edilemedi. Kız kardeşim sanki buhar oldu, yalvarıyorum sesimi duyun, kardeşimi bulun. Kız kardeşim anlayış bozukluğu yüzünden rahatlıkla insanlara kanabilir. Kardeşim görüldüğünde rahatlıkla fark edilebilir. Kilosu, boyu nedeniyle açık tenli, 90 kilo aralığında. Görenler tanıyabilir. Türkiye’ye sesleniyorum kardeşimi bulalım, 24 Mayıs’tan buyana hiçbir ses seda yok. Yalvarıyorum özel ekip kurulsun kardeşim bulunsun.” açıklamasında bulundu.

EKİPLER TARAFINDAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, kayıp kızla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın kayıp ilanları kısmında Ayşenur Taşdelen’in eşkâli hakkında şu bilgilere yer verildi: “Kayıp Ayşenur Taşdelen (18), 1.58 boy, 88 kg. Sarışın tenli, kumral saçlı, kahverengi gözlü” Kayıp Ayşenur Taşdelen’in Türkiye genelinde bulunması için çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

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