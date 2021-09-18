Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ve silah taşıdıkları şüphesiyle 3 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde bir evden çıktıklarını gören ekipler, M.Z.K., S.K. ve N.D. isimli 3 şüpheliyi durdurdu.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 40,80 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nda feci ölüm! Uyuşturucu kapsülleri midesinde patladı Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıkan Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, aktarmalı uçuş için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda fenalaşarak hayatını kaybetti. Loor'un ölüm sebebinin ise midesinde taşıdığı kokain kapsüllerinin patlaması olduğu öğrenildi.

İhbar geldi, ekipler harekete geçti! Otomobilden uyuşturucu çıktı İstanbul’dan Aydın’a uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine narkotik ekiplerinin durdurduğu otomobilde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.