Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. R.S. idaresindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü R.S. ile R.K., E.D. ve U.A olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güngören’de faciaya ramak kaldı: Yaralılar var Güngören’de alkollü sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, refüjü aşıp insanların arasından geçerek metro girişindeki duvara çarparak durdu. Kamyon sürücüsü ve yanındaki yolcunun yaralandığı kazada facianın eşiğinden dönülürken, yaşanan kaza anı kameraya yansıdı.

İzmir’de belediye otobüsü ile tır çarpıştı: Yaralılar var İzmir’in Aliağa ilçesinde belediye otobüsü ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Korkunç kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.