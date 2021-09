Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'da yaşayan yaşlı kadın, hazırladığı kışlık tarhanayı sermek için besihanesinin terasına çıktı. Tarhanaları sereceği çarşafı terasa sermeye çalışan kadın bir anlık dikkatsizlikle 4 metre yükseklikten zemine düştü. Hemen hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

4 METREDEN ZEMİNE ÇAKILDI

Olay, Kula'ya bağlı kırsal Körez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında kendilerine ait besihanenin teras katında, kardeşi Kadriye Ç. ile birlikte tarhana sermek için çarşaf açan 62 yaşındaki Hanım Ayşe Sönmez, geri geri yürüdüğü sırada bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Kardeşi Kadriye Ç. ve mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, daha sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hanım Ayşe Sönmez'in vefat haberi, ikamet ettikleri Körez Mahallesi'nde üzüntüye sebep oldu.

KAZA, AN BE AN KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan yaşlı kadının talihsiz kazası, mahallenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının tarhana sermek için açtığı çarşafla geri geri yürüdüğü ve bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düştüğü görünüyor.

Feci ölüm! Kabloları düzeltirken 12. kattan aşağı düştü Kayseri'de bir apartmanda çalışan 52 yaşındaki Memiş Göksu havalandırma boşluğuna düşerek can verdi.