Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haberde kimsesiz olduğunu ileri sürerek gecelerini Anıt Park’ta geçiren Neriman Ekinci, yetkililerden yardım talebinde bulunmuştu. Haber yayınlanmasının ardından Samsun Valiliği açıklama yaptı.

"OTELE YERLEŞTİRİLDİ"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Kadının haberlerde de belirtildiği üzere devletimize ait Kadın Konukevi’nde kalmakta iken kendi isteği ile ayrıldığı anlaşılmış olup konuyla ilgili Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatı ile valiliğimiz koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kadın ile irtibata geçilerek otele yerleştirilmesi sağlanmıştır.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sosyal devletin gereği olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

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