Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Göksu Mahallesi 687/10 Sokak’taki içerisinde orman ürünlerinin bulunduğu iş yerinde meydana geldi. İçerisinde tiner ve sentetik malzemelerin bulunduğu iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangına müdahale başladı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, zaman zaman parlamaların da olduğu yangında alevler 3’üncü katı tamamen sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

3 katlı iş yerinin alt katı depo olarak kullanılırken, 3’üncü katın mobilya üretim atölyesi olarak kullanıldığı öğrenildi.

Orman yangınlarına karşı tarihi ağaçlara alüminyum folyo tedbiri ABD'nin California eyaletinde bulunan Sekoya Ulusal Parkı'nda süren orman yangınlarında tarihi ağaçlar zarar görmemeleri için itfaiye ekipleri tarafından ısıya dayanıklı battaniye ve alüminyum folyolarla sarıldı.

Bursa’da korkutan orman yangını! Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın havadan yapılan müdahalelerle kısa bir süre içerisinde söndürüldü.