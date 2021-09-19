Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan'dan İstanbul'a otomobiliyle giden Şerif D, Kırıkkale'nin Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince trafik kontrol noktasında durduruldu. Sürücü Şerif D'nin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Yaklaşık bin kilometre kadar yol kat eden sürücü Şerif D'nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Karantina süresinin de tamamlanmasına 2 saat kaldığı belirtildi.

4BİN 50 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Şerif D'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

Karantinasının tamamlanmasına 1 gün kalmıştı, yakalandı Kırıkkale’de karantina süresinin tamamlanmasına 1 gün kala sokağa çıkan otomobil sürücüsüne 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Karantina kaçağı: "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" Kırıkkale'de minibüste battaniyeye saklanırken yakalanan Covid-19 PCR testi pozitif olan bir tarım işçisi, yurtta karantinaya alınmak istenince "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi.