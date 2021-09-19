Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası Limanı'ndaki alkollü bir mekanda iddiaya göre müzik sesinden dolayı bir müşteri ile mekan sahibi arasında tartışma çıktı. Kavga ederek dışarı çıkan müşteri mekana ve çalışanlara ateş açtı.

MÜZİK SESİNDEN DOLAYI TARTIŞMA ÇIKTI

Kuşadası Limanı’nda saat 11.30 sıralarında limandaki alkollü bir mekanda iddiaya göre müzik sesinden dolayı bir müşteri ile mekan sahibi ve çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek mekan dışına taştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Mekana yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Balıkçılar Meydanı’nda öfkeli müşteri silahına sarıldı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Bu sırada meydana yakın olan polis ekipleri olaya anında müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, silahlı saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına alırken, yaralılar da olay yerindeki sevk edilen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda ateş etme anları saniye saniye görüntülendi. Gerginliğin devam ettiği bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Aydın'da bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Asker kınasında silahlı kavga: 1 yaralı ​Adana’da asker kınasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olaya karışan 3 kişi suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Boykot 9'uncu gününde! Harç kavgası büyüyor Çimentodaki fahiş fiyat artışları nedeniyle 9 Eylül’de inşaatlarda faaliyetleri durduran müteahhitlerin boykotunda 8 gün geride kaldı. 24 Eylül’e kadar süreceği açıklanan boykotun son bulması için henüz bir gelişme yaşanmazken, müteahhitler ile çimento sanayicileri arasındaki tartışma daha da alevlendi.