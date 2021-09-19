Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesinde 9 gündür kayıp olan zihinsel engelli gen için arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

ARAMA KURTMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

11 Eylül Cumartesi günü annesi Fatma Yılmaz’ın jandarmaya kayıp ihbarı ile zihinsel engelli İbrahim Yılmaz'ın (18) bulunması için özel eğitimli köpekler ve ulaşılamayan bölgelerde drone ile Jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YAKUT), Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği (SAR), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri, Kardeşe Vefa Derneği Arama Kurtarma ekibi (ANDA) arama çalışması başlattı.

HENÜZ BİR İZE RASTLANMADI

Kayıp gencin son olarak bir okul önünde beyaz tişört ve kısa siyah kapri şortla görüldüğü belirtildi. Kozan Barajı ve çevresi ile Turgutlu, Gedikli ve Düzağaç mahallelerinde yapılan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı.

“ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Arama kurtarma gönülleri, "Jandarma ekipleri ile çalışmalar yapıyoruz. Dağlarda arama yaptık. Gördüğümüz çobanlarla konuştuk. Şimdi evlerde ve araçlarda bilgilendirme yapıyoruz” dedi.

Kurtarma ekibinde yer alan Cumali Polat, daha önce arama yapılan bölgeler dışında Gedikli mevkiinde arama yaptıklarını belirterek, "Henüz bir ize rastlamadık. Sağ salim engelli kardeşimizi ailesine kavuşturmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“YAŞADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Havadan drone, karadan da hassas burunlu köpeklerle arama yürütülürken, jandarma ekipleri kayıp gencin fotoğrafını vatandaşlara gösterip görüp görmediklerini sordu. Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi sorumlusu Turgut Savaş Ursavaş, “18 yaşında adli dengesi yerinde olmayan İbrahim Yılmaz isimli kardeşimizi arıyoruz. Jandarma ekipleri ve sivil toplum arama kurtarma ekipleri ile ormanlık alanlar tarandı. Hassas burun köpekle aramalarımızı yaptık. Kamera kayıtları inceleniyor. Menfezleri araştırdık. Maalesef sonuca ulaşamadık. En son görüldüğü bölgenin 20 kilometrelik araziyi taradık ama henüz istihbarat gelmedi. Yaşadığını düşünüyoruz. Umarız sağ salim bulur ve ailesine teslim ederiz. Görenlerin de güvenlik güçlerine ulaşması durumunda gencimizi inşallah ailesine kavuştururuz” diye konuştu.

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