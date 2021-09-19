Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Sakarya’nın Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Bayram Bekçi ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması sonucunda yangın çıktı. Yangın evin önünde bulunan hafif ticari araca da sıçrarken, yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BABA VE 3 EVLADI YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmaları neticesinde güçlükle kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında baba Bayram Bekçi (37) ile çocukları Eslem Asaf (1), Ömer Faruk (11) ve Dilara (14) alev topuna dönen evin içerisinde yanarak hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi’nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki oğlu Eymen Bekçi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE 4 YAŞINDAKİ OĞLU KURTULDU

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne Pınar Bekçi’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan 4 yaşındaki Eymen Bekçi ise Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ABLASIYLA AYNI TABUTU PAYLAŞTI

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edilen cenazeler Kocaeli’nin Derince ilçesine getirildi. Evlerinin önünde alınan helalliğin ardından Muratevler Camii’nde cenaze namazı kılındı. Baba ve 3 çocuğun cenazeleri kılınan namazın ardından memleketleri Trabzon’a gönderildi. Cenaze töreninde 1 yaşındaki Eslem ile Dilara ise aynı tabutla son yolculuklarına uğurlandı.

Misafirliğe giden baba ve 3 çocuğu yanarak öldü Sakarya'da misafirliğe giden aile, çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişiden birinin bebek olduğu öğrenildi.