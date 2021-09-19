Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'da esnaf olduğu öğrenilen şahıs, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede maktülün başında darp izine rastlanılmasının ardından ekipler soruşturma başlattı.

BAŞINDA DARP İZİ TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya dükkanı bulunan 37 yaşındaki Yalçın Sargın, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inlemede Sargın'ın başında darp izi bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Sargın'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

21 yaşındaki genç ölü olarak bulundu Niğde'de 21 yaşındaki genç elma bahçesinde ölü olarak bulundu. Bölgeye polis ekipleri ve sağlık çalışanları sevk edildi.

15 yaşındaki çocuk zeytinlikte ölü olarak bulundu Bursa'nın Osmangazi ilçesinde zeytlinlikte yerde hareketsiz yatan biri olduğunu gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yerde hareketsiz yatan Ferit Ertürk (15) isimli gencin öldüğünü belirledi.

Kayıp şahıs, kardeşi tarafından ölü olarak bulundu Bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs, kardeşi tarafından evlerinin yakınlarındaki bir barakada ölü olarak bulundu.