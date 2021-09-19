Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ereğli'de oturan 19 yaşındaki Yusuf E, plajlar mevkiinde denize girdi. Genç, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunu gören arkadaşı Ali K. (19), peşinden suya atladı. O da dalgalarla boğuştu. Olayı gören çevredekiler, Ali K'yi sağ salim kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak arkadaşı gözden kayboldu. Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri Ali K'yi hastaneye götürürken Yusuf E. için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kuşadası'nda bir kişi denizde boğuldu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 55 yaşındaki Şevki Çakmak denizde boğuldu.

16 yaşındaki genç sulama havuzunda boğuldu Kütahya’nın Simav ilçesinde, yangın söndürme amaçlı yapılan sulama havuzuna serinlemek için giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne sinir krizi geçirdi Antalya’da 5 yıldızlı otelde ailesi ile birlikte tatil yapan 8 yaşındaki çocuk, otelin olimpik havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen anne ve hala ise morg önünde gözyaşlarına boğuldu.