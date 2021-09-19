Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da bir şahıs, iki küçük kızının da canını tehlikeye atarak alkollü bir biçimde trafiğe çıktı. Bir süre sonra kaza yapan adamın, trafik polislerinin kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polislerle tartışmaya başlayan şahıs, aracına binip ekiplerin üzerine sürmeye kalktı.

3.23 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay, Yakutiye ilçesi Saray Bosna Caddesi Polis Evi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3.23 promil alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkması sonucu tekerliği patlayan araç çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çekildi.

POLİSLERİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis sürücüye alkol metreyi üfletmek istedi. Sürücü alkol metreyi üfledikten sonra kendisine işlem yapmak isteyen ekiplerle uzun süre tartıştı. Yanında 2 küçük kızıyla uzun süre polislerin görev yapmasını engelleyen şahıs daha sonra çocuklarıyla birlikte aracına bindi. Aracın kapılarını içeriden kilitleyen adam lastiği patlak aracını çalıştırarak polislerin üzerine sürdükten sonra gözden kayboldu. Polislerin refleksle aracın önünden kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisler durdurmak isteyince, üzerlerine tır sürdü Karabük'te bir tır sürücüsü, aracındaki tonaj fazlası sebebiyle polislerin çevirmesine takılması üzerine aracı memurların üzerine aracını sürdü.