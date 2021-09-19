Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da bir restoranda garsonluk yapan şahıs, sigortasının yaptırılmaması üzerine çileden çıktı. Ustabaşını rehin alan şahıs, boğazına bıçak dayadı. 5 saat sonra ikna edilen zanlı, ifadesinde öldürme kastının olmadığını ve bir anda nasıl böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini bilmediğini söyledi.

REHİNE KRİZİ 5 SAAT SÜRDÜ

Manavgat’ta sabah saatlerinde sigortasının yaptırılmadığı iddiasıyla Kamil Tarık Albayrak, ustabaşı Lütfü Salman'ı boğazına iki bıçak dayayarak rehin almıştı. Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kamil Tarık Albayrak, poliste baro tarafından görevlendirilen CMK avukatının eşliğinde ifade verdi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce sağlık raporu alınan Albayrak, adliyeye sevk edildi.

"ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Kamil Tarık Albayrak’ın verdiği ifadelerde, “Ben uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu, öldürmek isteseydim, öldürürdüm” dediği öğrenildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Albayrak, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.

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