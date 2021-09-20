Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 pandemisi sonrası ülkesine maske, eldiven ve koruyucu kıyafet ihracatı yapmak isteyen Fransız otomobil yarışı şampiyonu Pierre Barroso, nişanlısının memleketi İzmir’de şirket kurdu. Barroso, Fransa’dan üniversite arkadaşı K.H’nin tanıştırdığı kişilerle ticaret yapmak istemesiyle içinden çıkamadığı dolandırıcılık olayına karıştı. Barroso “Burada ithalat-ihracat şirketlerimle çalışmaya başladıktan sonra dolandırıcıların eline düştüm. Sahte evrak ve belgelerle paramı aldılar. Yaklaşık 2 milyon avro kaybettim. Müşterilerimin tedirgin olması ile kaybettiğim sözleşmelerle toplam zararım yaklaşık 15 milyon avro. Şikâyetim sonrası bu kişiler tutuklandı, ikisi ise hâlâ aranıyor” dedi. Bu olayın ardından kendisine komplo kurulmaya çalışıldığını söyleyen Barroso “Tutuklulardan birinin eşi Türkiye’de olmadığım tarihte onları silahla tehdit ettiğimi iddia edip şikâyetçi oldu. İmzamı taklit ederek sahte borç senediyle evime haciz gönderdiler. Maksatları beni bezdirip Fransa’ya göndermek ama ben yılmayacağım. Ben Türkiye’nin hukukuna inanıyorum. Bu tür insanlar yüzünden Türkiye’nin yurt dışında kötü imajı olmasını istemem. Avrupa’yla bağlarımızı güçlendirmek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

'Altın bereketlendirme' dolandırıcılığı yapan 3 kadın yakalandı İstanbul ve Ankara'da başta 'altın bereketlendirme' dolandırıcılığı olmak üzere onlarca suça karışmış olan 3 kadın Gaziosmanpaşa'da yakalandı.