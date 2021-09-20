Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Karısının sosyal medya hesabında 7 yıl boyunca kızlık soyadını kullandığını ve bunun güven sarsıcı bir davranış olduğunu öne süren koca, boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, erkeğin kadına ağır hakaretler ettiğinine ve kapıyı kilitleyerek eve almadığına, kadının ise sosyal medya hesaplarında 7 yıl boyunca kızlık soyadını kullandığına dikkat çekti. Tarafların eşit kusurlu olduğunu kabul eden mahkeme, erkeğin boşanma davasının kabulüne, tarafların tazminat taleplerinin reddine ve kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmetti.

KARAR İSTİNAFA GİTTİ, EMSAL KARAR GELDİ

Kararı her iki tarafın avukatı da istinafa götürdü. Bölge adliye mahkemesi, tarafların istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Kararı taraflar temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

"GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ"

Kararda şöyle denildi: Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; özellikle davalı kadına yüklenen ‘Sosyal medya hesaplarında kızlık soyadının kullanması’ bu kişinin güven sarsıcı davranışının kanıtı olarak kabul edilemeyeceği gibi, güven sarsıcı davranış olarak da nitelendirilemeyeceğinden mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen tarafların diğer kusurlu davranışlarına göre davacı erkeğin ağır kusurlu, davalı kadının ise az kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.”

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