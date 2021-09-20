Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Psikolog Betül Çubuk, gün içerisinde 3 saati aşmamak kaydıyla sosyal medyanın çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlayacağını söyleyerek sürenin uzaması durumunda çocuklarda dikkat dağınıklığını arttırıp, algı düzeyini düşüreceğini dile getirdi. Çocukların sosyal medya ve gerçek hayat arasında bağı tam kavrayamadığından günlük hayatta sıkıntıların oluşabileceğini söyleyen Çubuk, “ Okulların açılması ve gerçek hayata dönülmesi onlar için bir problem oldu. Gerçek hayatta bir şey söylemek sorumluluk almak demek. Dolayısıyla sorumluluk almamak onlarda kendini ortaya koyamamaya neden oluyor. İçe kapanık ve sosyal ortamlardan uzak olabiliyorlar. Gerçek hayat onlar için zor ve meşakkatli olabiliyorlar” dedi. Çubuk, sosyal medya üzerinden yapılan olumsuz yorumlar ve maruz kalınan siber zorbalıkların çocuklarda kaygı ve depresyona neden olarak, duygu eksikliği oluşturduğunu ifade etti.

“GERÇEK MESLEKLERE İKNA ETMEK ÇOK ZOR”

Z kuşağının hayallerini gerçekleştirmek için en uygun yerin sosyal medya olduğunu düşündüklerini dile getiren Çubuk, “Gençlerin Instagram fenomeni, Youtuber olma hedefleri var. Yaşıtları olan Youtuber’ların evlerini, arabalarını gördükten sonra onları gerçek mesleklere ikna etmek çok zor oluyor. En iyi bildikleri yer olan internete kayıyorlar, İnternet üzerinden meslekler seçmeye çalışıyorlar ama bu onlar için kısa süreli bir hayal. Bunun henüz farkında değiller. Onları başka bir mesleğin uzun süreli hayatlarında olacağına henüz ikna edemedik. Çünkü kolay yoldan para kazanma sadece onların değil, herkesin istediği bir şey. Onlar sadece bunu daha beğenilerek, göz önünde olarak yapmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARLA BAĞ KURMALI

Çocukların sosyal medya kullanımının kontrol edilmesini söyleyen Çubuk, çocukların hangi sitelere girdiğinin takip edilmesinin önemli olduğunu aktararak, “Ebeveynlerin çocuklar neden bu kadar gerçek dünyadan kaçmak istiyorlar sorusunu biraz kendilerine sormaları gerekiyor. Çocuğun telefonla daha fazla vakit geçirmesinin anne-baba için de çok konforlu. Çünkü çocuk internette olduğunda aile içerisindeki kavga ve tartışmalar azalıyor. Nitekim ebeveynlerin çocuklarla biraz daha fazla bağ kurması önemli” ifadesinde bulundu.

Vatandaş sosyal medyaya düzenleme istiyor Vatandaşların yüzde 82,6'sı 'yalan, iftira ve kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenleme'yi destekliyor.