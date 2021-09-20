Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Geriş Mahallesi’ndeki tuğladan yapılan Çerkez Minaresi ilgi odağı haline geldi. 16 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen ve mahallenin simgesi haline dönüşen yalnız minare vatandaşların büyük ilgisini görüyor. Çocukluğundan beri bu mahallede yaşadığını söyleyen 75 yaşındaki Rafet Yedikardeşler, ”Cami taşınınca minare yalnız kaldı. Arkadaşların ifadesine göre, minare traktörle yıkılmak istenmiş. Ama devrilmemiş. O günden beri Geriş Mahallesi bu minareye sahip çıkıyor” dedi.

YIKMAK İÇİN ÇEKTİLER YIKILMADI

70 yaşındaki Hasan Toydemir de "Vaktinde burada ufak bir cami vardı. Yol geçiyordu. Sonra bu caminin olduğu arsa boştu. Cami 1962'de yapıldı. Minareyi yıkmadılar. Yıkmak için çekmek istediler. Yıkılmadı, ondan dolayı bıraktılar. Gelenin gidenin ilgisini çekiyor” dedi. 73 yaşındaki Ahmet Suçıkaranlar ise ”Bu mahallede doğdum büyüdüm. 73 yaşındayım. Bu minareyi bildim bileli görüyorum. Cami buradaydı. Sonra yeni bir camı yapılırken, minare ortada kaldı. Yıkılmadı. Bir anıt olarak kaldı. Çok da güzel oldu” diye konuştu.



İzmir’in yalnız minaresi camiine kavuşacak 2016 şubatının 2’nci günün de gündeme getirdiğimiz İzmir Tire’de bulunan tarihî Rahmanlar Camii’nin içler acısı durumuna yıllar sonra el atıldı.