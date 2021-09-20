Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 yıldır örgüt üyeliğinden aranan ve terör örgütünün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.Y. adlı bir hemşirenin, denetimlerde yakalanmamak için İ.Ş. adlı bir sağlık çalışanı yardımıyla Ağustos ayında İstanbul’da bir Aile Sağlığı Merkezinde kayıt dışı aşı yaptırdığını belirledi.

İKİNCİ DOZ AŞIDA YAKALANDI

Örgütün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı saptanan Z.Y.’nin, yine kayıt dışı olarak ikinci doz aşı için 15 Eylül Çarşamba günü söz konusu Aile Sağlığı Merkezine geleceği istihbaratını alan polis, her iki şüpheliyi yakın takibe alarak çalışma başlattı. Söz konusu tarihte sağlık merkezi çevresinde tedbir alan emniyet ekipleri, Z.Y. ile ona illegal yöntemle aşı yapan hemşire İ.Ş. aşı yapılırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Aile Sağlık Merkezinde, Sağlık Bakanlığı’na ait “Aşıla Sistemi” içerisine kayıt yapılmadan aşı yaptırmak isteyen Z.Y. ile aşıyı vuran İ.Ş. adlı şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ÇALIŞANA 'SUÇLUYU KAYIRMAK'TAN İŞLEM YAPILDI

FETÖ üyesi Z.Y. ile ona aşı yapan İ.Ş. hakkında yapılan polisiye soruşturmada, Aile Sağlığı Merkezi’nde ‘hemşire’ olarak görev yapan İ.Ş.’nin, Ağustos ayı içerisinde örgütün firari üyesi Z.Y.’ye usulsüz olarak Covid-19 alışının ilk dozunu yaptığı belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ifade edilen FETÖ/PDY mensubu Z.Y. hakkında “Suça Azmettirmek” suçundan, Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İ.Ş. hakkında ise “Suçluyu Kayırma” suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca illegal yollarla aşı yaptıran örgüt üyesi Z.Y. hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.Y.’nin, adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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