Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’da Pasinler ilçesinde arkadaşlarıyla ava giden iki kardeş Erol A. ve Volkan A. av sırasından birbirlerinden uzaklaşarak karşılıklı alanlarda domuz için alan taraması yaptı. İki grup yolun karşılıklı alanlarında ilerlerken Erol A. çalıların arasından duyduğu sesi domuz zannederek ateş etti. Çıkan sesin domuz sesi olmadığını anlayan Erol A. çalılıkların arkasına gittiğinde karşısında kardeşi Volkan A. yı gördü. Volkan A.’yı kalbinden vurduğunu anlayan kardeş Erol A. tüfeğini çenesine doğrultup ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol A. ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı. Erol A.’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Isparta’da okul müdür yardımcısı domuz avında hayatını kaybetti Isparta’da bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 34 yaşındaki Veysel Aydemir, babasıyla gittiği domuz avında vurularak, hayatını kaybetti.