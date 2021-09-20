Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazancılar Çarşısı'na gelerek dolar bozdurmak isteyen yabancı uyruklu A.A.A.'nın durumundan şüphelenen polis ekipleri, şahsın üzerinde arama yaptı.

SAHTE DÖVİZLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda bin 500 dolar ele geçirilirken, incelemelerde dövizlerin sahte olduğu tespit edildi. Sahte paralara el konulurken A.A.A. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerinde ’geçersizdir’ yazan sahte dolarla 20 ton mal aldı İstanbul’da, Nijerya uyruklu bir kişi, üzerinde “geçersizdir” yazan 80 bin dolarlık sahte banknot ile Türk iş adamından 20 bin ton ekmek mayası satın aldı. Akıllara durgunluk veren olayda dolandırıldığını son anda fark eden Türk iş adamı, polise giderek şikayetçi oldu. Zanlı polis ekiplerince yakalandı.