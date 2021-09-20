Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum-Samsun kara yolunda feci bir kaza yaşandı. Dursun Er yönetimindeki otomobil, Konaklı köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Araç, takla atarak refüje devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün öldüğü belirlendi. Eşi Hatice ile çocukları Rıza ve Dilanur Er ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

POLİS OLAY YERİNDE PARMAK ARADI

Yapılan kontrollerde Hatice Er'in bir parmağının koptuğu görüldü. Bu durum polislere bildirildi. Bunun üzerine ekipler, kaza yerinde parmak aradı. Bulunan parmak ekip aracıyla hastaneye götürüldü. Öte yandan, Er ailesinin kızları Dilanur'u üniversite kaydı için Ankara'dan Samsun'a götürdükleri öğrenildi.

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