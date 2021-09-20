Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki minibüs, devrilerek yol kenarındaki şarampole düştü. Feci kaza sonrası bölgee polis ve sağlık ekileri sevk edildi. Ekipler, sürücü ile yaralanan 13 işçiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kızlarını üniversite kaydına götüren aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Ankara'dan Samsun'a giden aile, otomobille takla attı. Feci kazada baba hayatını kaybetti, eşi ve çocukları yaralandı.

Aksaray'da düğün yolunda feci kaza Aksaray'da sollamaya çıktığı esnada tıra arkadan çarpıp hurdaya dönen otomobilde bulunan 6 kişiden 2'si hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.