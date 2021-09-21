Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmeceliler korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Halkalı Merkez Mahallesi 1235. Sokak'ta meydana gelen olayda arabanın ön koltuğunda kafasına poşet geçirilmiş bir kişi olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu anında yetkililere haber verdi.

GERİDE 1 EVLAT BIRAKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Gürkan Y.'nin (27) hayatını kaybettiğini belirledi. Gürkan Y.'nin evli ve bir çocuğu bulunduğu belirtildi.

YANINDA İNTİHAR NOTU BULUNDU

Araç içinde ve çevresindeki geniş çaplı inceleme yapan ekipler cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Bu arada, aracın içinde açık halde piknik tüpü ve intihar notu bulunduğu öğrenildi.



Komşular ihbar etti, evden ceset çıktı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin ihbarı sonrasında bir eve giren ekipler, erkek cesediyle karşılaştı.



Küçükçekmece’de asansör boşluğunda çürümüş ceset bulundu Küçükçekmece’de ağaçlık alandaki inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu. Kimliği belirsiz cesette yapılan incelemede, cesedin bir kısmının çürüdüğünü tespit edildi.



