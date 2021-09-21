Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş'ta Bebek Koyu'nda bulunan Mert K. isimli lüks bir teknede dün akşam saat 18.00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve kıyı emniyeti ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

BİR GÜNDE İKİ YANGIN

Aynı teknede yaklaşık 8 saat sonra gece 01.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yeniden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kıyı emniyeti ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken kontrol altına alınamayan yangın büyüdü ve tekneyi bir anda alevler sardı.

1 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin yükselmesiyle birlikte kendilerini tekneden dışarı atarken, kıyı emniyeti ekipleri denizden müdahale etti. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ambulansta oksijen verildi.

KÜLE DÖNEN TEKNE BATTI

Yaklaşık 3 saat süren yangında alev alev yanan tekne adeta küle dönerek battı. Ekiplerin çalışması sürerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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