Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya il merkezinden Beyşehir istikametinde seyir halinde olan ve uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bildirilen otomobil, Akyokuş mevkisindeki kontrol noktasında bekleyen ekipler tarafından durdurulmak istendi. Trafik polislerinin dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan araç hız limitlerini aşarak aynı istikamette ilerlemeye devam etti. Trafik ekipleri, kaçan otomobili uzun süre takip etti. Kovalamaca devam ederken Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta tır, kamyon ve diğer araçları durdurarak yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 60 kilometre kaçan otomobil kıskıvrak yakalandı.

60 KİLOMETRE KAÇAN ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Polisten 60 kilometre boyunca kaçan ve aracında uyuşturucu madde bulunan otomobil daha sonra detaylı arama yapılmak üzere çekici ile Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Otomobil sürücüsü D. Y. Ve araçta bulunan B. O. Jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce Beyşehir Devlet Hastanesi’ne ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Hastaneden çıkan D.Y. gazetecilerin “neden kaçtınız” sorusuna “yakalasalardı” sözleriyle şaşırtan bir cevap verdi. Otomobilin muayenesinin de olmadığı tespit edilirken sürücü hakkında “vizesiz araç kullanmak”, “dur ihtarına uymamak”, “hız ihlali”, “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” gibi farklı maddelerden işlem başlattı, otomobil ise trafikten men edildi.

Silahlı yaralama olayına karıştı, kovalamaca sonucu yakalandı Adana’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Yakalanan sürücünün silahla adam yaralama olayından arandığı için kaçtığı öğrenildi.