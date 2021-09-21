Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirene'de dayı yeğen oldukları iki şahıs sokak ortasında hararetli bir biçimde tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine 16 yaşında olduğu öğrenilen şahıs, dayısını üstünde bulanan silahla vurup ölmesine sebep oldu.

İKİ YERİNDEN VURDU

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Fatih Gökçen (26) ve Y.A. (16) Yenimescit Mahallesi Şehit Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde karşılaştı. Dayı-yeğen arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şiddeti artan kavga sırasında Y.A. belindeki silahı çıkardı ve ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Fatih Gökçen’in kasığına ve ensesine isabet etti.



KISA SÜREDE CİNAYET SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gökçen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, dayısını vuran 16 yaşındaki Y.A. kısa süre sonra cinayet silahı ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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