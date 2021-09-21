Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'da boşanma aşamasındaki kadın, köyde yaşayan babasının evine dönmek zorunda kaldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine giren baba kızın kavgasında kan döküldü. Eline bıçak alan kadın, babaını bıçaklayarak öldürdü.

BIÇAKLA BOĞAZINDAN YARALADI

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramşah Mahallesi'nde S.C'nin (36), babası Recep A'yı (69) evinde boğazından bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Recep A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

S.C, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Baba oğulun kavgası ölümle bitti Adana'da babasıyla kavga eden genç silahla vurularak hayatını kaybetti. Ailesi gencin kendi kendini vurduğunu, görgü şahitleri ise babasının vurduğunu öne sürdü.