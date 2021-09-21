Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Cihan Bozkurt isimli vatandaş, tarlasından sıcak su çıkarmak için sondaj vurdurdu. Tarlasından çıkan suyun önce ne olduğunu anlayamayan ve bir anormallik olduğunu fark eden Bozkurt, sudan numune alarak tahlil için laboratuvara gönderdi. Rapor sonuçlarına göre kuyudan çıkan sıvının soda (maden suyu) olduğu anlaşıldı.

"DOLUM TESİSİ KURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kuyudan çıkan sodayı işleyip pazarlamak istediğini ifade eden Bozkurt, ayrıca Manyas'a yatırım yapmak istediğini ve devlet kurumlarından destek beklediğini ifade etti. Bozkurt, "Çocukluk yıllarımdan bildiğim kadarıyla bizim arazimizin kıyısından sıcak su hattı geçiyordu. Bu benim kafama yer etmişti. 2005 yılından itibaren burada çalışmaya başladım, sıcak su ile ilgili araştırmalar yaptım. Ruhsat aşamalarının nasıl olacağına dair fikir edindim, sonra da çalışmalara başladım. Daha sonra kuyularımızı açmaya başladık. İlk açtığımız kuyuda şu an yaptırdığımız analizlere göre maden suyu olduğunu tespit ettik. Gerekli girişimleri yaptık. Buraya bir dolum tesisi kurmayı düşünüyoruz. Yurt dışındaki bazı şirketlerle görüşmelerimiz var" dedi.

"ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ PROJESİ DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Sodanın ilk çıktığı zamanlarda kendisinin de şüphelendiğini ve bu durum üzerine tahlil yaptırdığını ifade eden Bozkurt, "Çıkan raporda suyun iletkenliği bin 25. Ayrıca mineral toplamı 900'lerde. Kuyumuz üretime geçtiği zaman mineral sayısının artacağını ve iletkenliğinin yükseleceğini ifade ettiler. Şu anki durumu ile maden suyu ama üretime geçtiğinde ve mineral sayısı yükseldiğinde "Zengin Mineralli Su" olarak da sunulabilir. İçinde herhangi bir yabancı madde yok. Kükürt yok. Şaşırdık, biz jeotermal amaçlı olarak ruhsatımızı alıp çalışmalar yaptık. Burada uluslararası bir sağlık turizmi projesi de değerlendirilebilir. Ayrıca şehir ısıtmacılığı da olabilir. Şehir ısıtmacılığından dönen su ile seracılık yapılabilir" şeklinde konuştu.

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