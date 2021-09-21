Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da, okul dönüş yolu bir anneye mezar oldu. Elektrikli bisikletle iki çocuğunu okuldan alan anne, karşıdan gelen motosikletin araçlarına çarpması sonucu çocuklarıyla birlikte ağır yaralandı. Hastaneye götürülen anne hayatını kaybederken, çocuklarının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ANNE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, dün öğleden sonra Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 27 yaşındaki Ebru Sonkaya, aynı okulda öğrenim gören Nurhayat (6) ve Berat(7) iki çocuğunu elektrikli bisikletle aldıktan sonra eve doğru yola çıktı. Bulvar üzerinde Sonkay’nın, elektrikli bisikletine yarış motosikleti çarptı. Çarpışmanın etkisiyle anne çocuklar diğer sürücü farklı yönlere savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sonkaya, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama tutunamadı.

BİR EŞİN EN ÇARESİZ ANI

İki çocuğun ise yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Sonkaya’nın acı haberi ile yıkılan yakınları Adli Tıp Kurumu bahçesinde büyük üzüntü yaşadı. Otopsi işlemlerini bekleyen acılı eş Bülent Sonkaya’yı yakınları teselli etti. Cenazenin alınışı sırasında yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabilen Bülent Sonkaya, eşinin tabutuna gözyaşları içinde baktı. Ebru Sonkaya’nın cenazesinin Varsak mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan kaza sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasın yansıdı. Görüntülerde yerdeki yaralıların başındaki insanlar ve ambulans görüldü.

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