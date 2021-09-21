Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bir lastikçide yangın çıktı. Gece yarısı çıkan yangının bilançosu havanın aydınlanmasıyla belli oldu.

LASTİKÇİDE YANGIN ÇIKTI

Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde bulunan bir lastikçi de dün akşam saatlerinde çıkan yangının verdiği zarar havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi.

İşyeri sahibi Mutlu Önal havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışanları ve arkadaşlarıyla birlikte işyerinde temizlik çalışmasına başladı.

“İŞYERİMDE 100 BİN TL ZARAR VAR”

İşyerinin arka kısmında bulunan atölye ve malzemeler tamamen yanıp kül olurken, yanan malzemeler işyerinden dışarı çıkarıldı. Yangınla ilgili raporun itfaiye tarafından çıkarılacağını belirten Mutlu Önal, “Benim bugüne kadar hiçbir kimse ile yaşadığım bir tartışma bile yoktur. Eğer bu kundaklamaysa buna anlam veremem. İşyerimde 100 bin TL dolayında zarar var. Maalesef işyerim sigortalı değil” dedi.

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