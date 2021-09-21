Manisa'nın Turgutlu ilçesinden kayıp olarak aranan 63 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni ova yolunda bulundu.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Turgutlu’ya bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki N.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.
MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Ekipler, ova yolunda 63 yaşındaki yaşlı adamın cesedini buldu. Motosikletiyle birlikte bulunan yaşlı adamın ilk belirlemelere göre motosikletinden düşerek çenesinin kırıldığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi.
ADLİ TIP SONUÇLARI BEKLENİYOR
N.Ö.'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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