Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesina bağlı Altıntop Çaybaşı Caddesi’nde gerçekleşen olayda 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan Afganistan uyruklu Nimal ile Amine Ahmedi’nin çiftinin 2 yaşındaki bebekleri Ali Ahmedi balkondan sarkarken dengesini kaybedip beton zeminde yürüyen kadının önüne düştü. Gözünün önünde 2 yaşındaki çocuğun yere düştüğünü gören kadın şok geçirdi. Çevre esnaf olay sonrasında yardıma koştu, 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen esnaf Alptürk Çurku, düşen bebeğin kalbinin atmadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. Kalp mesajıyla hayata dönen bebek Denizli Devlet hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

“KALP MASASAJI YAPTIM”

İş yerinin önünde telefonla konuşurken balkondan düşen bebeği gören Çurku, yaşananları şöyle anlattı: “Olayın heyecanıyla ilk başta anlayamamıştım ancak bebeğin önüne düştüğü kadın büyük bir çığlık attı. Büyük bir panik oluştu ve ben ilk müdahaleyi yapmak zorunda kaldım. Denizli Ülkü Ocaklarında aldığımız ilk yardım eğitiminin sayesinde hemen çocuğun boynuna müdahale ettim. Hareket etmemesi için boynunu tuttum. Kısa bir süre sonra morarmalar başlatınca kalbinin teklediğini ve nabzının yok olmaya başladığını fark ettim. Küçük bir kalp masajı yaptım, derin bir nefes alarak hayata döndü. Ambulans gelinceye kadar ilk yardıma devam ettim ve başından hiç ayrılmadım. Ambulans gelince sağlık ekiplerine teslim ettim. Yoğun bakıma kaldırılıp tedavi altına alınmış."

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bebeğin ailesiyle irtibatı koparmadığını kaydeden Çurku, “Ailesiyle en son sabah saatlerinde konuştum. Hayati bir tehlikesi yok, bilinci açıkmış ama yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Rabbim şifa versin inşallah. Genelde aynı balkonda büyük abileri oynuyordu. Oradan aşağıya bakıyor can sıkıntısından. Bu küçük bebeği daha önce hiç görmemiştim. Ailelerinde biraz daha dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

Yangında ilk yardım nasıl yapılır? Yangın dumanından çıkan partiküller ve zehirli gazlar en çok yaşlılar, çocuklar, astım ve kalp hastalarını etkiliyor. Dumana uzun süre maruz kalmak sağlıklı kişiler için de öldürücü olabiliyor.