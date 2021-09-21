Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü’nce kent merkezi ve ilçelerde, 11-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda ‘Uyuşturucu madde bulundurmak-kullanmaktan ve uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlarından 26 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramada, 193,4 gram uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli narkotik madde, 2 bin 440 kullanımlık halüsinojen narkotik madde, 12 adet uyarıcı nitelikli hap, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan 4 şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.