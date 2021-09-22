Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.K.(38) isimli şahıs ile ilgili olarak yaptıkları çalışmada, şüpheli şahıs ile fiziki teması görülen 1 kişiden 0,08 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olayın devamında M.K.'nin ikametinde yapılan aramada, 3 paket halinde 41,04 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 3 paket halinde 6,98 gram esrar maddesi, 14 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 50 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı Isparta’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Polis takibe aldı, şüphelilerden uyuşturucu ve silah çıktı İzmir'in Çiğli ilçesinde uyuşturucu madde ve silah taşıdıkları şüphesiyle takibe alınan kişilerin üzerinden metamfetamin maddesi ve iki adet silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.