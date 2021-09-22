Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Temmuz ayında Çaycuma ilçesinde Serkan A.'nın evine tadilat yapmaya giden 34 yaşındaki Soner Çatma ve 28 yaşındaki Salim Çatma'dan bir üsre sonra aileleri haber alamadı. Durumun jandarmaya bildirilmesi ile beraber olayı araştıran ekipler, iki kişiyi ormanda gömülmüş halde buldu. Bu sırada kayıplara karışan Serkan A. ile babası İsmail A. İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

KAN İZLERİNİ SIVAYLA KAPATMIŞLAR

Soner ve Salim Çatma'nın tadilat yaptığı evde inceleme yapan jandarma ekipleri, duvarda ve eşyalarda kan izine benzeyen lekeleri fark edince özel ışık yöntemiyle inceleme yaptı. Olaydan sonra kan izlerini kapatabilmek için duvara sıva çekildiği, eşyaların ise temizlendiği ortaya çıktı. Olaya karıştığı iddia edilen anne D.A., M.G., F.Ç. ile E.Ö. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden anne D.A., M.G. ve E.Ö., yapılan itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

2 ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Katil zanlısı Serkan A. ile babası İsmail A., anne D.A., M.G. ve F.Ç. hakkında kasten adam öldürme ile uyuşturucu madde ticareti suçlamalarıyla ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10'ar yıl hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar, SEGBİS yöntemiyle yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuksuz ve tutuklu sanıklar ile ölenlerin yakınları 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

Baba İsmail A. ve oğlu Serkan A.

BABA"SUÇSUZUM" DİYEREK BERAAT İSTEDİ

Öldürülen Soner ve Salim Çatma'nın yakınları, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını isteyerek bütün sanıklardan ayrı ayrı şikayetçi olduklarını söyledi. Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanıklardan İsmail A. ise suçsuz olduğunu öne sürerek bu güne kadar verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyledi. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Serkan A. ise diyeceği bir şeyin olmadığını söyledi. Duruşma ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.



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