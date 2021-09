Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Bayrampaşa'da, arkadaşlarıyla bir marketin önünde oturan Lübnan uyruklu şahıs, kasklı bir adamın saldırısına uğradı. Hiçbir şey olmamış gibi talihsiz adama yaklaşan zanlı, şahsı vurup olay yerinden uzaklaştı.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETTİ

Olay, dün Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafasında motosiklet kaskı olan saldırgan, arkadaşlarıyla bir marketin önünde oturan Libya uyruklu bir kişinin yanından geçiyormuş gibi yapıp yürümeye devam etti. Libyalı şahsın önüne gelen kasklı saldırgan, elindeki tabanca ile yakın mesafeden ateş edip olay yerinden kaçtı. Libyalı şahsın arkadaşları saldırganı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI AN BE AN KAMERADA

Motosiklet kasklı şahsın market önünde oturan kişiyi tabancayla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kasklı şahsın oturanların yanına doğru gelip ateş ederek kaçtığı görülüyor.

Devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenlendi, şüpheliler yakalandı Adana’da devriye gezen motosikletli polislere pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucunda bir tarlada kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kuşadası’nda silahlı çatışma: 5 kişi yaralandı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde silahlı kavga. Bir mekanda müşteri ile mekan sahibi arasında kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

İstediği şarkı çalınmayınca, mekanı ve sahibini silahla taradı Denizli'de bir eğlence mekanına giden şahıs, şarkı isteğinde bulunması üzerine sanatçı tarafından yerine getirilmeyince dehşeti yaşatıp hem mekanı hem de mekanın sahibini kurşun yağmuruna tuttu.