Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de maskesine kurduğu kamera ve ses sistemi ile motorlu taşıtlar sınavında kopya çekerken yakalanan S.A. ve kendisine yardım eden H.K. (40) mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan defalarca para cezası alan 29 yaşındaki S.A.'ın önceden girdiği 6 sınavda başarısız olduğu ve en sonunda 9 bin liraya hazırladığı kopya düzeneği ile sınava katıldığı öğrenildi.

TAM TEŞEKKÜLLÜ GELMİŞ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan iki şahsın da kulak içine gizlediği "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı, maske içerisine gizlenmiş kamera, taşınabilir wifi cihazı, SIM kart olan alıcı, kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.

1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Sınavlarda ses ve görüntü cihazı kullanarak kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden kişiler 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Kopya çekmesine yardım eden şahıs da aynı oranda ceza alabilir.

"BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURMA DURUMU DA VAR"

Türk Ceza Kanun’da (TCK) 'belgede sahtecilik' suçunu oluşturma durumunun da olduğunu ifade eden Avukat Ali Can Çiçek, “6114 sayılı ÖSYM Hizmetleri Kanunun 10. maddesinin 5’inci fıkrasında bu şahsın 2 yıl süreyle ÖSYM tarafından takip edilen sınavlara katılma hakları da ellerinden alınıyor. Aynı zamanda bazı durumlarda bu şahısların işlemiş olduğu fiillerin Türk Ceza Kanun’da (TCK) 'belgede sahtecilik' suçunu oluşturma durumu da var. Bu suçun cezası da 2 yıldan 5 yıla kadar kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde de 3 yıldan 8 yıla kadar cezaları var. Yine 6114 sayılı kanunun 10’uncu maddesinde de açık ifadeyle daha ağır cezayı gerektiren hallerde o kanunun uygulanacağı belirtilmekte. Bu tarz bir fiilin gerçekleştirildiğinin tevkif edilmesi anında sınav görevlileri bina içerisinde bulunan polis memurlarına bilgi verirler" diye konuştu.

Çiçek, "Şahsın ilk yakalama ve gözaltına alma işlemleri yapılır. Bu işlemler genellikle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yakalanan şahıs da yine dün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş ve ilk ifadesi orada alınmıştır" dedi.

Akıllara durgunluk veren kopya düzeneği: Kulağına böcek maskesine kamera yerleştirdi! Kırıkkale’de ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine kamera, kulağına böcek dinleme cihazı takarak düzenek kuran bir kişi ve suç ortağı emniyete sevk edildi.

Yapay zekâ kopya çekeni yakalayacak Türk şirketi Witwiser, yapay zekâ tabanlı yazılımıyla kopya çekmenin önüne geçerken bugüne kadar 100 binin üzerinde sınava girerek âdeta gözetmenlik yaptı

Sınavda kopya çekilmesin diye interneti kesecekler Sudan'da üniversite giriş sınavında kopya çekilmemesi için ülke genelinde sabah saatlerinde internet kesilecek.