İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Begonya Sokak’ta bulunan binanın balkonunda hareketsiz duran yaşlı kadını gören komşular, durumu 112 acil servisine bildirdi. Ekipler kapının kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi. Çağrılan çilingir yardımıyla içeriye giren sağlık ekipleri balkonda kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Ayşe Karangüney’e kalp masajı yapmaya başladı.
KALP MASAJIYLA HAYATA TUTUNDU
Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından "öldü" denilen yaşlı kadın kalp mesajıyla hayata tutundu. Balkonda sandalyede otururken fenalaşarak kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Komşuların bağırmasıyla olayı anladığını söyleyen Hasan Önal, “Komşu dışarı bağırdı, dışarı çıktık. Komşu balkonda bayılmış. Ambulans çağırdık, kapı kilitlenmiş. Çilingir geldi, çıkardılar. Öldü sandılar fakat ambulans masaj yapınca, tekrar cana, geldi. Geri döndü, hastaneye kaldırıldı” dedi.
Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis Samsun'da eve ayakkabı ile girme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayan ve ağabeyi ölünce kalp masajı yapıp hayata döndürmek isteyen kardeş, yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.