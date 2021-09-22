Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçitğimiz günlerde Kartal'daki evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda, her yerde aranıyordu. Meraklı bekleyişi süren aile, oğullarının hayatından endişe ediyordu. Arda ile ilgili kahreden haber bugün geldi. Talihsiz gencin cesedi Aydos Ormanı'nda bir ağaca asılı halde bulundu.

VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE BULUNDU

Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven’i bulmak için arama çalışmaları yürütülüyordu. Gencin cansız bedeni bugün Aydos Ormanı'nda bir ağaca asılı halde bulundu. Ağaca asılı cesedi gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada cansız bedenin Arda Yurtseven’a ait olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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