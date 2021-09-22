Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Ersin Özsoy bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Aşı yaptırmadığı öğrenilen Özsoy’un durumu kötüleşince yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON MESAJI YÜREK BURKTU

Özsoy’un sosyal medyada paylaştığı son mesajı ise yürek burktu. Geçirdiği zor anları anlatan Özsoy, “Arayıp soruyorsunuz, hepinizden Allah razı olsun. Bazen konuşamıyorum, oksijen tedavim devam ediyor. Konuşmam ve efor sarf etmem yasak. O yüzden kusura bakmayın. En kısa sürede aranızda olurum Allah nasip ederse, O her şeyi bilen ve işitendir” ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybeden Özsoy’un cenazesi Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı Tabloya göre son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, sosyal ortam uyarısı yaparak, Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun ifadelerini kullandı.

Aşı randevusu yerine taziyeye gitti, koronavirüse yakalandı Aşı randevusu almasına rağmen tereddüt edip aşısını yaptırmayan Mehmet Aslan, gittiği taziyede koronavirüse yakalandı. Aslan, "Aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım" dedi.