Isparta’da kullanılmayan bir otomobilin içine giren yavru köpek, kafasını vites boşluğuna sıkıştırdı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yavru köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.
KAFASINI VİTES BOŞLUĞUNA SIKIŞTIRDI
Dün akşam saatlerinde Isparta merkeze bağlı Yakaören köyünde meydana gelen olayda, yavru köpek kafasını vites boşluğuna sıkıştırdı.
EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI
Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay, köpeğin acı içinde havlamasını duyar duymaz Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdiğini belirterek, görevlilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
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